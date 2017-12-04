У мерії кажуть, що зараз містом курсує 473 маршрутки

Станом на 07.30 год ранку в місті на маршрутах працює 595 одиниць громадського транспорту, з них трамваїв – 67, тролейбусів – 55. Випуск машин на маршрути ще триває. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відтак, на маршрутах курсує: 60 автобусів «Міра і К», 73 – АТП 14630, 180 – АТП №1, 66 – «Успіх БМ», 94 – «Фіакр Львів». Також виїхало 67 трамваїв та 55 тролейбусів. Оскільки випуск машин на маршрути ще триває, кількість одиниць громадського транспорту на рейсах буде збільшена.

Як уточнили в управлінні транспорту, це дані проведеного моніторингу, які не відповідають даним GPS, оскільки не всі трекери на машинах працюють нормально.