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Троє депутатів Радехівської райради вирішили не подавати свої декларації

Єва Корнійчук

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Органами прокуратури області доведено вину трьох депутатів VII демократичного скликання Радехівської районної ради, які вчинили адмінправопорушення, пов’язані з корупцією. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Як повідомили у прокуратурі, обранці несвоєчасно подали на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чим вчинили правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Так, Радехівським районним судом Львівської області вказаних осіб визнано винними та застосовано стягнення у вигляді штрафу.

Рішення суду набрали законної сили.

 

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