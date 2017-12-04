ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні встановлять головну ялинку України

Єва Корнійчук

|

Громадський соціально-культурний проект Folk Ukraine має намір доставити новорічну ялинку з Івано-Франківської області для її установки на Софійській площі в Києві 3 грудня, як планувалося, а 4 грудня. Про це Українським Новинам повідомив представник Folk Ukraine.

 

Ялинку зрубали в Росільнянському лісництві в Богородчанському районі Івано-Франківської області. Повідомляється, що цього року центр Києва буде прикрашати біла ялинка висотою понад 28 м.

Лісівники розповіли, що саме це дерево повинні були зрубати планово в будь-якому випадку, тому що воно припинило рости.

4 грудня представники прес-служби Ukraine Folk повідомили, що ялинка прибуде ввечері в понеділок. Станом на 12:20 дерево перебувало в районі селища Стрий Львівської області.

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності
Лаврентій ДУБИЧ
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який...

Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...