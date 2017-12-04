Сьогодні встановлять головну ялинку України

Громадський соціально-культурний проект Folk Ukraine має намір доставити новорічну ялинку з Івано-Франківської області для її установки на Софійській площі в Києві 3 грудня, як планувалося, а 4 грудня. Про це Українським Новинам повідомив представник Folk Ukraine.

Ялинку зрубали в Росільнянському лісництві в Богородчанському районі Івано-Франківської області. Повідомляється, що цього року центр Києва буде прикрашати біла ялинка висотою понад 28 м.

Лісівники розповіли, що саме це дерево повинні були зрубати планово в будь-якому випадку, тому що воно припинило рости.

4 грудня представники прес-служби Ukraine Folk повідомили, що ялинка прибуде ввечері в понеділок. Станом на 12:20 дерево перебувало в районі селища Стрий Львівської області.