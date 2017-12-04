Снігова стихія на Львівщині: знеструмлено 78 населених пунктів

На Львівщині без електропостачання залишилось 78 населених пунктів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту Львівської ОДА.

Жидачівський район

– о 14:20 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту на ПЛ 10 кВ без електропостачання залишилось 6 населених пунктів: с. Заболотівці, с. Загурщина, с. Бережниця, с. Журавків, с. Смогів (повністю), с. Млиниська (частково). О 16:20 год. електропостачання населених пунктів відновлено у повному обсязі.

Жовківський район

– о 14:30 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту без електропостачання залишилось 21 населений пункт (13 – повністю, 8 – частково).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Яворівський район

– о 15:00 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту без електропостачання залишилось 5 населених пунктів: с. Салоші, с. Смолин, с. Середкевичі, с. Вороблячин, с. Воля Вороблячинська.

О 23:46 год. електропостачання населених пунктів відновлено у повному обсязі.

Станом на 6:00 год. 4 грудня залишається 1 НП (частково): с. Оселя

Жидачівський район

– в період з 16:30 год. до 19:30 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту без електропостачання залишилось 10 населених пунктів: с. Рудківці, с. Чертіж, с. Дубравка, с. Тернавка, с. Зарічне, с. Романівка, с. Жирова, с.Піддністряни, с. Борачинці(повністю), с. Монастирець (частково).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Городоцький район

– о 15:20 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту без електропостачання залишилось 8 населених пунктів: с. Кліцько, с. Яківчиці, с. Чуловичі, с. Грімно (повністю), с. Суховоля, с. Комарно, Татаринів, с. Мшана (частково).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Пустомитівський район

– о 17:00 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту без електропостачання залишилось 5 населених пунктів: с. Товщів, с. Муроване, с. Селисько (повністю), с. Підтемне, с. Милятичі (частково).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Самбірський район

– о 21:00 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту без електропостачання залишилось 10 населених пунктів: с. Острів, с. Лопушна, с. Лукавиця, с. Монастирець, с. Чернихів, с. Лопушне, с. Сприня (повністю), м. Рудки, с. Чайковичі, с. Огірці, с. Луки (частково).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

м. Львів

– близько 20:00 год. внаслідок аварійного відключення без електропостачання залишилась частина абонентів смт. Брюховичі.

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Сокальський район

– близько 23:00 год. внаслідок аварійного відключення без електропостачання залишилась 2 населені пункти: с. Межеріччя, с. Сілець (повністю).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Буський район

– 4 грудня близько 05:00 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту ПЛ 6-10 кВ без електропостачання залишилось 2 населені пункти: с. Богданівка, с. Полоничі (повністю).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Мостиський район

– 4 грудня близько 05:10 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту ПЛ 6-10 кВ без електропостачання залишилось 3 населені пункти: с. Піски, с. Берегове, с. Королино (повністю).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Бродівський район

– 4 грудня близько 05:00 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту ПЛ 6-10 кВ без електропостачання залишилось 2 населені пункти: с. Комарівка, с. Кізя (повністю).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Радехівський район

– 4 грудня близько 05:00 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту ПЛ 6-10 кВ без електропостачання залишилось 3 населені пункти: с. Завидче, с. Новоставці (повністю), с. Березівка.

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.