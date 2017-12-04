ОСТАННІ НОВИНИ

Снігова стихія на Львівщині: знеструмлено 78 населених пунктів

Дарина Смеречанська

|

На Львівщині без електропостачання залишилось 78 населених пунктів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту Львівської ОДА.

 

Жидачівський район

– о 14:20 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту на ПЛ 10 кВ без електропостачання залишилось 6 населених пунктів: с. Заболотівці, с. Загурщина, с. Бережниця, с. Журавків, с. Смогів (повністю), с. Млиниська (частково). О 16:20 год. електропостачання населених пунктів відновлено у повному обсязі.

Жовківський район

– о 14:30 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту без електропостачання  залишилось 21 населений пункт (13 – повністю, 8 – частково).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Яворівський район

– о 15:00 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту без електропостачання залишилось 5 населених пунктів: с. Салоші, с. Смолин, с. Середкевичі, с. Вороблячин, с. Воля Вороблячинська.

О 23:46 год. електропостачання населених пунктів відновлено у повному обсязі.

Станом на 6:00 год. 4 грудня залишається 1 НП (частково): с. Оселя

Жидачівський район

– в період з 16:30 год. до 19:30 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту без електропостачання залишилось 10 населених пунктів:   с. Рудківці, с. Чертіж, с. Дубравка, с. Тернавка, с. Зарічне, с. Романівка, с. Жирова, с.Піддністряни, с. Борачинці(повністю), с. Монастирець (частково).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Городоцький район

– о 15:20 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту без електропостачання  залишилось 8 населених пунктів: с. Кліцько, с. Яківчиці, с. Чуловичі, с. Грімно (повністю), с. Суховоля, с. Комарно, Татаринів, с. Мшана (частково).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Пустомитівський район

– о 17:00 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту без електропостачання  залишилось 5 населених пунктів: с. Товщів, с. Муроване, с. Селисько (повністю), с. Підтемне,  с. Милятичі (частково).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Самбірський район

– о 21:00 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту без електропостачання  залишилось 10 населених пунктів: с. Острів, с. Лопушна, с. Лукавиця,  с. Монастирець, с. Чернихів, с. Лопушне, с. Сприня (повністю),  м. Рудки, с. Чайковичі,     с. Огірці, с. Луки (частково).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

м. Львів

– близько 20:00 год. внаслідок аварійного відключення без електропостачання залишилась частина абонентів смт. Брюховичі.

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Сокальський район

– близько 23:00 год. внаслідок аварійного відключення без електропостачання залишилась 2 населені пункти: с. Межеріччя, с. Сілець (повністю).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Буський район

– 4 грудня близько 05:00 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту ПЛ 6-10 кВ без електропостачання  залишилось 2 населені пункти: с. Богданівка, с. Полоничі (повністю).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Мостиський район

– 4 грудня близько 05:10 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту ПЛ 6-10 кВ без електропостачання  залишилось 3 населені пункти: с. Піски, с. Берегове, с. Королино (повністю).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Бродівський район

– 4 грудня близько 05:00 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту ПЛ 6-10 кВ без електропостачання  залишилось 2 населені пункти: с. Комарівка, с. Кізя (повністю).

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Радехівський район

– 4 грудня близько 05:00 год. внаслідок спрацювання апаратури аварійного захисту ПЛ 6-10 кВ без електропостачання  залишилось 3 населені пункти: с. Завидче, с. Новоставці (повністю), с. Березівка.

Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 4 грудня з настанням світлого часу доби.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності
Лаврентій ДУБИЧ
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який...

Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...