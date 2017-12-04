Садовий розповів про свій допит в СБУ

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, про що спілкувався із службовцями СБУ під час сьогоднішнього допиту. Про це інформує прес-служба мерії.

«Сьогодні я мав спілкування зі слідчими. Створена слідчо-оперативна група у складі п’яти працівників СБУ, які мають вивчати це питання…Мене питали, хто був серед учасників форуму, я їм розповів, надав їм програму форуму, передав, власне, ту статтю, яка викликала інтерес, розказав про ряд своїх зустрічей, і вони це все записали. Напевно будуть опитувати інших учасників форуму, спікерів», – зазначив Садовий.

Він також розповів, що найближчим часом на допити в Службу безпеки викликають інших дотичних до безпекового форуму осіб:

«Наскільки мені відомо, завтра мої колеги з «Інституту міста» мають йти на допити. Напевно СБУ буде викликати всіх учасників, партнерів. Цей Безпековий Форум ми робили спільно з великою кількістю міжнародних структур, у тому числі з посольством Канади, Фондом Зайделя, німецьким Фондом Маршалла, фондом «Відродження», дуже багато було аналітичних центрів, медійних структур».

Як відомо, під час безпекового форуму у Львова зобразили мапу України з «ДНР» та «ЛНР».