Ранковий штурм міськради Львова: Садовий зустрівся з обуреними АТОвцями

Міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні, 4 грудня, вийшов до бійців АТО, які вже вдруге штурмували міськраду після інциденту з мапою України на безпековому форумі.

Так, сьогодні зранку до мерії Львова прийшло кілька десятків обурених бійців АТО з вимогою озвучити позиції міського голови щодо подій на безпековому форумі.

Під час зустрічі спочатку міський голова Львова похвалив безпековий форум та зазначив, що 70-80% гостей події – це представники із закордону.

«Вас, напевно, збентежила карта, яка була під час першої панелі. Це є карта, яка була розміщена на європейському сайті (http://www.ecfr.eu/wider/specials/russia_in_the_grey_zones), і вона була як ілюстрація до російської окупації територій по Європі. Там були показані окуповані території в Молдові, в Грузії, в тому числі в Україні. Було показано, що в окупації перебуває Крим, і в окупації є частинна Донецької і Луганської областей. Я переглянув цю статтю. Вона в принципі є об’єктивна.

Моя позиція чітка і однозначна – Донецька і частина Луганської області перебувають в окупації. Я думаю, що ми з вами тут є єдині. Просто біда в тому, що хтось попробував подати певну інформацію під певними акцентами, що є неправда. Треба завжди говорити прямо і відкрито. Ще раз наголошую – є чітка і тверда позиція міста, ви про неї знаєте, і вона є незмінна… Наша Україна, є наша земля, жодного сантиметра української землі нікому не віддамо. А терористів, як лупили, так і будемо лупити», – сказав міський голова Львова.

Потім мер Львова похвалив роботу міського центру допомоги бійцям АТО.

Нагадаємо, минулої п’ятниці бійці АТО штурмували міську раду і вимагали зустрічі з мером Львова, проте Андрій Садовий не з’явився.

Фото: Zaxid.net