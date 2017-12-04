Порошенко хоче підняти мінімальну зарплату до 4100 гривень

Президент України Петро Порошенко пропонує підвищити мінімальну заробітню плату в країні до 4100 гривень. Про це повідомляє прес-служба Президента.

«Ми, за підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету, зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або 3-х кварталів, і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4100 грн»,- наголосив Президент на ІІ Всеукраїнському форумі об’єднаних громад «Ініціативи, що змінюють життя».

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 грн.