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Поліція Львова розшукує молодого чоловіка за скоєння крадіжки

Дарина Смеречанська

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У Львові за скоєння крадіжки розшукують 33-річного Ігоря Шлепака, який мешкає у Городку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Шевченківським ВП ГУНП у Львівській області розшукується громадянин Шлепак Ігор Олександрович, 26.07.1984 р.н. уродженець м.Львова, зареєстрований та проживає у м.Городок, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого  ст.185 (Крадіжка) КК України.

«Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваного  звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 8- 067-934-8-27, 096-376-85-70», – наголошують у поліції.

Фото: поліція

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