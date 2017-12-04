Поліція Львова розшукує молодого чоловіка за скоєння крадіжки

У Львові за скоєння крадіжки розшукують 33-річного Ігоря Шлепака, який мешкає у Городку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Шевченківським ВП ГУНП у Львівській області розшукується громадянин Шлепак Ігор Олександрович, 26.07.1984 р.н. уродженець м.Львова, зареєстрований та проживає у м.Городок, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 (Крадіжка) КК України.

«Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваного звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 8- 067-934-8-27, 096-376-85-70», – наголошують у поліції.

Фото: поліція