Один мешканець Львівщини продукує 290 кг сміття в рік

Питомий показник утворення ТПВ в Львівській області становить у середньому 290 кг в рік на особу. Про це сьогодні, 4 грудня, під час засідання комісії з питань ЖКГ у Львівській облраді заявив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук.

Водночас він розповів, що загалом на діючих звалищах області накопичено понад 16 млн тонн ТПВ, заповнені вони на 70%.

«Якщо проаналізувати морфологічну структуру ТПВ, то харчових відходів – 21%, пластмаси, ПЕТ-пляшок – 20%, паперу, картону – 14%. Це говорить про те, що ці відходи, які є основними в структурі морфології ТПВ, якраз є придатними для переробки і їх необхідно використовувати як вторинну сировину…», –зазначив Назарій Романчук.

Також директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА наголосив, що екоінспекція неодноразово складала свої приписи щодо неналежної роботи 20 діючих полігонів у області:

«Є 20 полігонів діючих і ЛКП «Збиранка», яке нині закрито. Насправді в нас проводиться недосконала робота в частині облаштування та утримання цих полігонів. Неодноразово складала свої приписи та протоколи екологічна інспекція. Зокрема, з наступного року згідно із затвердженою національною стратегією кожен ліцензіат, тобто організація, яка буде обслуговувати полігони, має відповідно отримати на це ліцензію і кожен полігон має мати відповідні проекти рекультивації, облаштувань. Це велика робота, яку треба проводити, і нині, відверто кажучи, на жаль, вона не робиться».