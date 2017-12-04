На Львівщині перекинувся рейсовий автобус: троє пасажирів – у лікарні

Учора у с. Рудники Миколаївського району у кювет з’їхав та перевернувся рейсовий автобус «Львів – Трускавець», врезультаті постраждало троє пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 3 грудня о 15:55 год. на автодорозі «Східниця – Пісочна» у с. Рудники Миколаївського району водій рейсового автобусу «ЕОС» із сполученням «Львів – Трускавець», 1960 року народження не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся.

На момент ДТП в автобусі перебувало 20 пасажирів та водій. Внаслідок ДТП троє пасажирів отримали травми середнього ступеню важкості та були госпіталізовані, а саме:

– 1973 року народження, жителька м. Львова, у Миколаївську ЦРЛ;

– 1954 року народження, житель м. Львова, у Миколаївську ЦРЛ;

– 1992 року народження, жителька м. Новояворівськ, Яворівського району, у Львівську лікарню швидкої медичної допомоги.

Причини події встановлюються.