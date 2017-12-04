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На дорогах області скасували обмеження для руху фур

Дарина Смеречанська

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Скасовано тимчасове обмеження руху для вантажівок на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Служби автомобільних доріг у Львівській області.

 

Обмеження руху великовагових транспортних засобів на дорогах державного значення Львівської області відмінено з 23:00 год. 3 грудня.

Нагадуємо, у зв’язку з інтенсивним посиленням снігопаду на території Львівської області 03.12.2017р. з метою недопущення заторів автотранспорту та оперативного розчищення доріг від снігу, було введено обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах з 17:00 год.  03.12.2017р.

Служба автомобільних доріг у Львівській області наголошує: під час роботи снігоприбиральної техніки водії транспортних засобів повинні забезпечити безперешкодний рух спецтехніки та не створювати заторів.

 

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