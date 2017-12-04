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Львівських школярів безкоштовно навчатимуть програмуванню

Вероніка Рой

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У Львові з 4 до 10 грудня триває Година Коду, метою якої є популяризація інформаційних технологій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Щороку на початку грудня десятки мільйонів учнів з усього світу беруть участь в Годині коду, яка традиційно відбувається протягом тижня інформатики. Захід має на меті популяризувати інформаційні технології та продемонструвати, що кожен може навчитись основ кодування незалежно від віку, соціального стану чи знань.

Цього року тиждень інформатики розпочався сьогодні – 4 грудня і триватиме до 10 грудня. Уже вдруге за підтримки Львівської міської ради та MakerSpace Lviv 102 львівські школи долучилися до всесвітньої акції. У кожній школі-учасниці відбудуться заняття з програмування під дбайливим керівництвом вчителів та менторів-розробників відомих ігор, власників і менеджерів ІТ-компаній, талановитих програмістів і бізнесменів.

У Галицькому районі бере участь 13 шкіл; у Залізничному – 14 шкіл; у Личаківському – 17 шкіл; у Сихівському – 18 шкіл; у Франківському – 17 шкіл; у Шевченківському – 23 школи.

Для детальнішої інформації: управління ІТ Львівської міської ради – Оксана Чорній: oksana.chorniy@gmail.com або 254-60-67

Довідка

Акція заснована у 2013 році організацією Code.org. Великі ІТ компанії долучились до розробки навчальних програм, а глобальний рух підтримали Барак Обама, Білл Гейтс, Марк Цукерберг і чимало інших знаменитостей. Ця масова кампанія підтримується більш, як 400 партнерами та 200000 вчителями і залучає десятки мільйонів учнів у більш, як 180 країнах світу.

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