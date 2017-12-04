Львівщина отримали більше 800 тисяч на медикаменти для «швидких»

Сьогодні з державного бюджету до обласного бюджету надійшли цільові субвенції на придбання медикаментів для швидкої медичної допомоги в сумі 815,2 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім того, для придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 112,6 тис грн та на відшкодування вартості засобів для лікування окремих захворювань у розмірі 4712,9 тис грн, які перерахували департаменту охорони здоров’я для використання за цільовим призначенням.

Загалом з початку року для установ охорони здоров’я області скерували цільових субвенцій на суму 55 719,4 тис гривень.