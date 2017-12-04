Вулиці Львова продовжують розчищати від снігу. Водіїв закликають телефонувати на «гарячу лінію» у разі критичної ситуації

Станом на 07.00 год ранку в місті працювало 76 одиниць снігоприбиральної техніки. Використано для посипання вулиць і хідників 480 м куб піскосуміші. Вчора протягом дня до прибирання було залучено 67 одиниць техніки, використано 311 м куб піскосуміші. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відтак, станом на 07.00 год ранку до механізованого прибирання було залучено: 5 грейдерів, 16 підмітальних машин, 30 піскорозкидувачів, 5 навантажувачів та 20 тракторів.

Нагадаємо, вчора у Львівській міській раді відбулась координаційна нарада для запобігання виникнення надзвичайної ситуації під головуванням заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергія Бабака. Прийнято рішення, що з 22.00 год на прибирання міста від снігу в посиленому режимі мала виїжджати снігоочисна техніка, з 04.00 год було заплановано задіяти двірників. Також визначено місця для відстоювання великогабаритного транспорту. Поліція не впускатиме такий транспорт у місто. Всіх водіїв просять звертатись на «гарячу лінію міста» за номером 15-80, у разі критичних ситуацій, в місті чергуватимуть тягачі.

Також сьогодні будуть проведені окремі наради голів районних адміністрацій з керівництвом великих торгових комплексів та центрів, офісів, магазинів тощо, з тим, аби ТЦ здійснювали належне прибирання території біля своїх закладів, що передбачене правилами благоустрою.

Поліція слідкуватиме за тим, аби в місто не заїжджав великогабаритний транспорт. Визначено перелік місць, відстою автотранспорту на автомобільних дорогах загального користування Львівської області.

Також у кожній районній адміністрації створено штаби для забезпечення належного прибирання міста, які працюватимуть цілодобово та здійснюватимуть комунікацію з «гарячою лінією міста».

На нараді також були присутні керівники ЛКП АТП №1 та ЛКП «Львівелектротранс», з якими проговорено питання належного випуску на лінію необхідної техніки.

Відтак, вночі в першу чергу буде здійснюватись прибирання магістральних доріг, прибудинкові території та суміжні вулиці прибиратимуть пізніше.

Львівська міська рада звертається з проханням до усіх водіїв, у разі надзвичайної ситуації телефонувати на «гарячу лінію міста» за номером 15-80. У місті працюватимуть тягачі та важка техніка, яка зможе надати допомогу в разі застрягання тощо.

Також мерія просить усіх власників приватного транспорту дотримуватись правил паркування і не створювати перешкоди в роботі снігоприбиральної техніки.

Стежити за роботою снігоприбиральної техніки он-лайн можна тут: http://lviv.art-security.com/report/graph

Нагадаємо, загальна кількість техніки, яка буде задіяна для прибирання міста в зимовий період, – це 141 одиниця. З них 120 одиниць – це техніка ШРП районів, 21 одиниця – це техніка, яка є в Сихівському районі. Її обслуговує приватна компанія, яка виграла тендер.

Також цього року закуплено нову техніку: 5 піскорозкидувачів МАЗів і 2 тракторці. На це було виділено 10 млн. грн. На нову техніку встановили GPS-трекери.

Закуплено 15 тис. м3 піскосуміші. Частина її є на базі в ШРП, решта буде довозитися. Окремо ще закуплено сіль, щоб була змога зробити більш концентровану піскосуміш.