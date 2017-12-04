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Львів поборов безробіття? На одне вакантне місце у місті припадає одна особа

Єва Корнійчук

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Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 Львова у IIІ кварталі 2017 року становила 230,7 тис. осіб, що на 0,9% менше, ніж у ІІ кварталі цього року. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні статистики.

 

На кінець жовтня 2017 року кількість зареєстрованих безробітних становила 3326 осіб (25,2% від кількості безробітних області), що на 14,5% менше відносно кінця жовтня 2016 року.

Із загальної кількості безробітних 62,0% становили жінки та 43,6% – молодь у віці до 35 років.

«На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець жовтня 2017 року претендувала 1 особа (в області – 2 особи)».

Середньооблікова кількість безробітних, які отримали допомогу з безробіття, у жовтні 2017 року склала 2,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги становив 3035 грн.

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