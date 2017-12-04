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Грип ГРВІ продовжують «косити» дітей на Львівщині

Катерина Родак

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За минулий тиждень (27.11-03.12) у Львівській області захворіло на грип та  гострі респіраторні  інфекції 10 828 осіб, що на 677 випадків більше, як за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили в обласній лабораторії МОЗ на Львівщині.

 

За даними експертів, інтенсивний показник захворюваності становить 428,7 при епідемічному порозі 820,98. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 61,7%.

У Львові за цей же період захворіло відповідно 4 149, інтенсивний показник на останньому тижні був 537,8 при епідпорозі 604,79. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 56,1%. Зареєстровано перевищення епідемічного порогу у віковій групі 15-17 років на 3,1%.

Протягом 48 тижня було госпіталізовано з діагнозом  ГРІ в інфекційні стаціонари області 179 осіб (1,6%), у тому числі 141 дітей віком до 17 років.

Вірусологічною лабораторією  ДУ  «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР)  з початку епідемічного сезону обстежено 33  хворих  із підозрою  на грип  та ГРІ, позитивних результатів на грип не зареєстровано. Серед збудників ГРВІ виявлено в 2 осіб  РНК риновірусу та в 1 особи РНК парагрипу ІІ типу.

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