Як в Академії сухопутних військ пройшов День відкритих дверей

Декілька одиниць бойових броньованих машин, різноманітні артилерійські системи, десятки зразків стрілецької зброї та гранатометів. Це далеко не весь перелік армійських цікавинок, які сьогодні, 3 грудня, були запропоновані для ознайомлення усім, хто вирішив завітати на День відкритих дверей до Національної академії сухопутних військ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

А охочих – чимало: школярі та ліцеїсти, їхні батьки та викладачі, прості львів’яни й гості міста. Всього до стін видового навчального завітали декілька сотень осіб. У ролі гідів та екскурсоводів виступили самі вихованці навчального закладу, серед яких, до слова, чимало учасників АТО на сході України. Не завадила проведенню заходів навіть сувора зимова погода з рясним снігопадом.

Програма Дня відкритих дверей не обмежилась виключно оглядинами озброєння та військової техніки. Всі, хто завітав до стін Академії, мали змогу також ознайомитись із побутом та умовами навчання майбутніх офіцерів.

Дітлахи та дорослі оглянули провідні кафедри вишу, низку навчально-тренувальних комплексів, а в академічній залі офіцери розповіли потенційним вступникам про особливості здобуття військового фаху в Національній академії та умови вступу до неї на навчання.

Зустрілись цього дня із гостями Академії й представники його керівництва. Зокрема, начальник навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук разом зі всіма оглянув виставку зброї просто неба, поспілкувався із молоддю та відповів на нагальні питання юнаків та дівчат щодо навчання у Національній академії сухопутних військ.

Фото: Академія сухопутних військ