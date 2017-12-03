Вночі у центрі Львова патрульні затримали грабіжників, які побили і пограбували чоловіка

Патрульні затримали грабіжників, які побили та пограбували львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, близько 2 години ночі, патрульні 1 батальйону отримали повідомлення про грабіж на вулиці Зерновій. Інспектори прибули на місце події та зустріли заявника, який розповів, що двоє осіб, чоловік і жінка, побили його та заволоділи мобільним телефоном. Патрульні разом з потерпілим та очевидцем почали обстежувати прилеглі вулиці.

На площі Ринок, в одному з закладів, вони натрапили на ймовірних злочинців. Вони сиділи та пили шампанське. При проведенні поверхневої перевірки в підозрюваних виявили мобільний телефон заявника. Дані осіб встановили та з’ясували, що 33-річного чоловіка розшукують у Києві за підозрою у вчиненні грабежа.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.