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Вночі у центрі Львова патрульні затримали грабіжників, які побили і пограбували чоловіка

Юлія Шпак

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Патрульні затримали грабіжників, які побили та пограбували львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

 

Сьогодні, близько 2 години ночі, патрульні 1 батальйону отримали повідомлення про грабіж на вулиці Зерновій. Інспектори прибули на місце події та зустріли заявника, який розповів, що двоє осіб, чоловік і жінка, побили його та заволоділи мобільним телефоном. Патрульні разом з потерпілим та очевидцем почали обстежувати прилеглі вулиці.

На площі Ринок, в одному з закладів, вони натрапили на ймовірних злочинців. Вони сиділи та пили шампанське. При проведенні поверхневої перевірки в підозрюваних виявили мобільний телефон заявника. Дані осіб встановили та з’ясували, що 33-річного чоловіка розшукують у Києві за підозрою у вчиненні грабежа.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.

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