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В Україні зріс максимальний розмір допомоги по безробіттю

Вероніка Рой

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з 1 грудня розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб збільшено до 1762 гривні. Відповідно рівень максимальної допомоги по безробіттю від сьогоднішнього дня становить 7048 гривень. Про це повідмляє Державна служба зайнятості.

 

Останній раз прожитковий мінімум підвищували 1 травня. Тоді він становив 1684 гривні, а максимальна допомога по безробіттю від державної служби зайнятості становила 6736 гривні.

Окрім підвищення максимальної допомоги по безробіттю у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму збільшуються всі соціальні виплати від держави.

 

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