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У Львові розшукують 16-річну дівчину, яка вийшла з дому і пропала

Вероніка Рой

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У Львові розшукують неповнолітню дівчину, яка вийшла з дому і не повернулася. Про це у Facebook повідомляють активісти спільноти «Варта-1».

 

«Розшукується дівчина Наливайко Анна Тарасівна, 2001 року народження, яка близько 19:00 2 грудня вийшла з дому приблизно на вул. Личаківська 117 та на 01:20 3 грудня не повернулася додому», – йдеться у повідомленні.

Прикмети ріст 160-163см., худорлявої тілобудови, волосся темне, одягнута в чорні шкіряні штани, чорну олімпійку (без куртки), взута в чорні кросівки.

Якщо хтось знає місце перебування дівчини просимо сповістити в 102.

Фот: Варта-1

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