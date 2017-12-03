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У Львові патрульні впіймали двох крадіїв

Юлія Шпак

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У Львові патрульні затримали ймовірних крадіїв будівельних інструментів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

 

Вчора вдень, патрульні отримали повідомлення про крадіжку на вулиці Антоновича. Інспектори прибули на місце події та зустріли заявницю, яка розповіла, що невідомі проникли через вікно в підвальне приміщення та викрали перфоратор та будівельний змішувач.

Жінка розказала, що це ймовірно могли зробити робітники, які тут працювали, а зараз перебувають на іншому об’єкті. Патрульні направилися туди та виявили двох чоловіків на яких вказала заявниця. 27 та 28-річні чоловіки, мешканці одного з сіл Львівської області, були вже неодноразово судимі за крадіжки.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції. Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили на місці вчинення злочину сліди взуття, які відправили на експертизу. Підозрюваних доставили до відділу поліції для встановлення всіх обставин.

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