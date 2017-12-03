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У Львові невідомі повалили пам'ятник комуністу Великановичу

Юлія Шпак

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Вчора, 2 грудня, невідомі зруйнували пам’ятник комуністичному діячеві Юрію Великановичу у Львові. Про це повідомляють Українські Новини.

 

За словами представника патрульної поліції Львова, пам’ятник був встановлений біля входу в парк «Залізні води». Невідомі скинули пам’ятник з постаменту, зробивши на ньому напис червоною фарбою «Комуняку геть».

На місці інциденту працюють співробітники Сихівського районного відділення поліції.

Пам’ятник був встановлений в 1982 році. Великанович був учасником комуністичного руху в 30-х роках 20-го століття на Західній Україні. Був членом Комуністичної партії Західної України. З 1936 року воював у складі інтернаціональних бригад в Іспанії під час громадянської війни. В 1938 році був смертельно поранений в бою.

Фото: Голос.ua, Zaxid. net

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