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Сьогодні українці зможуть побачити Супермісяць

Юлія Шпак

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У неділю, 3 грудня жителі Землі зможуть спостерігати супермісяць. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NASA.

 

В цей час Місяць досягне найбільших видимих розмірів за 2017 рік. Зазначається, що він буде на 14% більший і на 30% яскравіший.

Спостерігати супермісяць можна буде приблизно з 18:00 по Києву 3 грудня і до ранку 4 грудня.

Крім того, як підкреслює агентство, спостерігати супермісяць можна буде також 1 і 31 січня. При цьому супермісяць 31 січня співпаде за часом з повним місячним затемненням.

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