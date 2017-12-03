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Сильний снігопад у Львові: вночі місто обіцяють розчищати у посиленому режимі

Юлія Шпак

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З 22.00 год на прибирання міста від снігу в посиленому режимі виїде снігоочисна техніка, з 04.00 год будуть задіяні двірники. Також визначено місця для відстоювання великогабаритного транспорту. Поліція не впускатиме такий транспорт у місто. Всіх водіїв просять звертатись на «гарячу лінію міста» за номером 15-80, у разі критичних ситуацій, в місті чергуватимуть тягачі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Снігоприбиральна техніка в посиленому робочому режимі працюватиме з 22.00 год. Заплановано задіяти 81 одинцю техніки: у Шевченківському районі – 14, у Галицькому – 11, у Личаківському – 15, у Залізничному – 17, у Сихівському  – 14, у Франківському – 10.

Двірники будуть залучені до прибирання хідників з 04.00 год.

Завтра також будуть проведені окремі наради голів районних адміністрацій з керівництвом великих торгових комплексів та центрів, офісів, магазинів тощо, з тим, аби ТЦ здійснювали належне прибирання території біля своїх закладів, що передбачене правилами благоустрою.

Поліція слідкуватиме за тим, аби в місто не заїжджав великогабаритний транспорт. Визначено перелік місць, відстою автотранспорту на автомобільних дорогах загального користування Львівської області.

Також у кожній районній адміністрації створено штаби для забезпечення належного прибирання міста, які працюватимуть цілодобово та здійснюватимуть комунікацію з «гарячою лінією міста».

На нараді також були присутні керівники ЛКП АТП №1 та ЛКП «Львівелектротранс», з якими проговорено питання належного випуску на лінію необхідної техніки.

Відтак, вночі в першу чергу буде здійснюватись прибирання магістральних доріг, прибудинкові території та суміжні вулиці прибиратимуть пізніше.

Львівська міська рада звертається з проханням до усіх водіїв, у разі надзвичайної ситуації телефонувати на «гарячу лінію міста» за номером 15-80. У місті працюватимуть тягачі та важка техніка, яка зможе надати допомогу в разі застрягання тощо.

Також мерія просить усіх власників приватного транспорту дотримуватись правил паркування і не створювати перешкоди в роботі снігоприбиральної техніки.

Стежити за роботою снігоприбиральної техніки он-лайн можна тут: http://lviv.art-security.com/report/graph

 

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