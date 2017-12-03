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Сильний снігопад на Львівщині: дороги області розчищають понад 120 одиниць техніки

Вероніка Рой

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У зв‘язку з погіршенням погодних умов, на дорогах Львівської області працює снігоочисна техніка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як повідомляють у департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв‘язку, станом на 3 грудня, на автомобільних дорогах Львівщини працює 122 одиниці техніки.

З них 94 – на дорогах державного значення. Окрім того, до робіт задіяли 138 робітників. Для утримання доріг в належному стані використали 724 т піщано-соляної суміші.

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА закликає мешканців області та гостей дотримуватися правил дорожнього руху.

У разі виявлення не розчищених або не посипаних доріг, закликаємо звертатися на гарячу лінію області “112”.

 

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