Пухнастий велетень: у Дніпрі зареєстрували найбільшого кота в Україні

У Дніпрі 2 грудня пройшла міжнародна виставка котів «Зимова казка». Цього дня був встановлений рекорд «Найбільший племінний кіт в Україні». Перемогу здобув 5-річний кіт Кекс породи мейн-кун, який важить 11 кг 600 г. Завдовжки він сягає понад 1,15 м. Про це пише УНІАН.

«Про його особисте життя відомо те, що він має характер Дон Жуана, підтримує стосунки з десятьма своїми «дружинами2, щодня їсть свіже мясо і має залізну витримку справжнього чоловіка», – розповіла керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Фото: УНІАН