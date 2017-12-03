Під час пожежі у будинку мало не згорів мешканець Львівщини

У Перемишлянському районі внаслідок пожежі у будинку власник отруївся продуктами горіння. Про це Львівському порталу прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 2 грудня о 22:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Стрілки Перемишлянського району. Внаслідок пожежі отримав отруєння продуктами горіння власник, 1977 року народження, який доставлений в Бібрську районну лікарню.

Пожежу локалізували о 22:52 та ліквідували о 23:27. Вогнем знищено дах та перекриття повністю, речі домашнього вжитку на площі 16 кв.м. Причина виникнення займання встановлюється.