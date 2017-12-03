На Львівщині вантажівка насмерть переїхала 37-річного чоловіка

На Львівщині автомобіль ДАФ збив 37-річного пішохода. Чоловік від отриманих травм помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

«Небезпечна подія сталася вчора, 2 грудня близько 22:40 год, 64-річний водій автомобіля «ДАФ», житель с. Чишки, Пустомитівського району, в м. Золочів по вул. Об’їздній здійснив наїзд на 37-річного жителя с. Стінка, Золочівського району, який від отриманих травм помер на місці події.Тіло скеровано в морг Золочівської ЦРЛ», – йдеться у повідомленні.