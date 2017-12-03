На Львівщині під час пожежі у літній кухні загинув 56-річний чоловік

У Радехівському районі під час пожежі у літній кухні загинув чоловік. Про це Львівськму порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 3 грудня о 00:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні в с. Стоянів Радехівського району. В результаті розвідки пожежі рятувальники виявили тіло батька 56-річного власника помешкання

Пожежу локалізували о 01:17 та ліквідували о 02:20. Вогнем знищено дах та перекриття на площі 25 кв.м, речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м.

Причина виникнення займання встановлюється.