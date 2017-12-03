Через негоду на Львівщині обмежили рух вантажівок

У зв’язку з інтенсивним посиленням снігопаду на території Львівської області та з метою недопущення заторів автотранспорту та оперативного розчищення доріг від снігу введено обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах з 17:00 год. 3 грудня. Про це у Facebook повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області.

«Під час роботи снігоприбиральної техніки водії транспортних засобів повинні забезпечити безперешкодний рух спецтехніки та не створювати заторів. При погіршенні погодних умов Служба автомобільних доріг у Львівській області закликає водіїв та перевізників при можливості утриматись від поїздок, адже великогабаритні автомобілі часто стають причиною обмеження руху, під час заносу блокуючи проїжджу частину, або ж зупинки таких вантажівок на узбіччях, що у свою чергу, призводить до затримки снігоочисної техніки та ускладнює роботу дорожникам», – наголошує Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Також зазначають, що при нагальній потребі водіям великовантажних транспортних засобів мати в наявності протиожеледні засоби (ланцюги), противідкатні упори та лопати.

Нагадуємо, в зимовий період на дорогах області діє 51 пункт відстою для великовантажного транспорту.