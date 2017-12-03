Через контрабанду сигарет двоє українців залишись без автівок

Автомобілі з прихованими сигаретами виявили учора прикордонники Львівського загону на українсько-польському кордоні. Про це Львівському прес-службі ДПСУ.

Так, в пункті пропуску «Устилуг» у порожнині паливного бака легкового автомобіля «Volkswagen» 1994 року випуску польської реєстрації правоохоронцями знайдено майже 160 пачок сигарет.

А в пункті пропуску «Угринів» охоронці кордону виявили контрабандні тютюнові вироби в автомобілі «Citroën». 400 пачок курева були приховані у запасному колесі, під обшивкою салону та в панелі приладів транспортного засобу.

Обидва водії, громадяни України, прямували на виїзд з України. Сигарети та автомобілі, як засоби контрабанди, вилучено співробітниками фіскальної служби.