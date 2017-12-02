ОСТАННІ НОВИНИ

«Війна жіночого роду» та «Очі Донбасу»: мешканців Львівщини запрошують на безкоштовний кінопоказ

Вероніка Рой

|

У «Львівському Кіноцентрі»  3, 4 та 5 грудня відбудеться презентація фільмів: «Війна жіночого роду» та «Очі Донбасу». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Це картини про долі донеччан і луганчан, кримчан і сирійців, яким довелося пережити гарячі події на Сході і Півдні України, а також у сирійській столиці –  Дамаску.

Фільм «Війна жіночого роду» розповість про жіночі долі. Відтак, шість героїнь поділяться розповідями про те, як змінилося їх життя через конфлікти. Режисер – Юрій Кочкаров.
Оператор – Віталій Бурківський.

Кінопоказ відбуватиметься: 3 грудня о 18:00 год та 20:00 год, 4-5 грудня о 18:00 год у «Львівському кіноцетрі» (вул. В.Великого, 14 А). Вхід вільний.

Стрічка «Очі Донбасу» – короткометражний фільм про маленьких луганчан, яких тимчасово розділила війна. Режисер – Юрій Кочкаров. Оператор – Дмитро Камінський.

Кінопоказ відбуватиметься: 3 грудня о 18:00 год та 20:00 год, 4-5 грудня о 18:00 год  у «Львівському кіноцетрі» (вул. В.Великого, 14 А). Вхід вільний.

Запрошуємо мешканців Львівської області, а також гостей приєднатися до кіноперегляду.

Зазначимо, що презентація фільмів відбудеться в межах Програми національних обмінів, за фінансування Європейського Союзу та Національного фонду підтримки демократії (США).

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності
Лаврентій ДУБИЧ
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який...

Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...