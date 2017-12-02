«Війна жіночого роду» та «Очі Донбасу»: мешканців Львівщини запрошують на безкоштовний кінопоказ

У «Львівському Кіноцентрі» 3, 4 та 5 грудня відбудеться презентація фільмів: «Війна жіночого роду» та «Очі Донбасу». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Це картини про долі донеччан і луганчан, кримчан і сирійців, яким довелося пережити гарячі події на Сході і Півдні України, а також у сирійській столиці – Дамаску.

Фільм «Війна жіночого роду» розповість про жіночі долі. Відтак, шість героїнь поділяться розповідями про те, як змінилося їх життя через конфлікти. Режисер – Юрій Кочкаров.

Оператор – Віталій Бурківський.

Кінопоказ відбуватиметься: 3 грудня о 18:00 год та 20:00 год, 4-5 грудня о 18:00 год у «Львівському кіноцетрі» (вул. В.Великого, 14 А). Вхід вільний.

Стрічка «Очі Донбасу» – короткометражний фільм про маленьких луганчан, яких тимчасово розділила війна. Режисер – Юрій Кочкаров. Оператор – Дмитро Камінський.

Кінопоказ відбуватиметься: 3 грудня о 18:00 год та 20:00 год, 4-5 грудня о 18:00 год у «Львівському кіноцетрі» (вул. В.Великого, 14 А). Вхід вільний.

Запрошуємо мешканців Львівської області, а також гостей приєднатися до кіноперегляду.

Зазначимо, що презентація фільмів відбудеться в межах Програми національних обмінів, за фінансування Європейського Союзу та Національного фонду підтримки демократії (США).