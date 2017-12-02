Українська біатлоніста Юлія Джима завоювала «бронзу» на етапі Кубка світу

Українська біатлоніста Юлія Джима завоювала «бронзу» у спринтерській гонці в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону. Про це повідомляє Федерація біатлону України, передають Українські новини.

Зазначається, що Джима другий раз поспіль піднялася на подіум кубка світу. Раніше Джима отримала бронзову нагороду в індивідуальній гонці на 15 кілометрів на цих змаганнях у Швеції.

«Щоб дістатися до кращих медальних серій в історії нашого біатлону нашій жіночій збірній доведеться добре попрацювати», – відзначили у Федерації.

Німкеня Деніз Херрман фінішувала першою, другою – французька біатлоністка Жюстін Бреза.

Українка продемонструвала чисту стрільбу і відстала від лідера перегонів лише на 17,3 секунди.