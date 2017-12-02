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Помер відомий журналіст та письменник Ігор Мельник

Юлія Шпак

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Сьогодні, 2 грудня, на 66-му році життя від інсульту помер письменник та журналіст Ігор Мельник. Про це повідомляє Zbruc.eu.

 

Ігор Мельник був одним з організатором Народного руху України, а також займався організацією Товариства рідної мови. На перших демократичних виборах його вибрали депутатом Львівської  обласної і Львівської міської рад, потім він був депутатом Львівської міської ради третього скликання.

Він багато писав. Опублікував 10 книг з історії львівських вулиць

Минулого року Ігор Мельник пережив інсульт.

Фото: Збруч

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