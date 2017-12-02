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У Дрогобичі не розминулись «Пежо» та «Мерседес»: постраждали троє людей

Юлія Шпак

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У Дрогобичі зіткнулись «Пежо» та «Мерседес». Внаслідок ДТП постраждали троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 грудня о 17.30 по вулиці Самбірській у місті Дрогобич.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Мерседес Віто», яким керував 42-річний водій та «Пежо Партнер», за кермом якого перебував 39-річний чоловік. Обидва водії – місцеві мешканці.

Внаслідок зіткнення травмований водій «Пежо» та його пасажирки віком 32 та 57 років, мешканки одного з сіл району. Усі потерпілі отримали забої, у молодшої з пасажирок лікарі діагностували також закриту черепно-мозкову травму.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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