Шестеро людей постраждали внаслідок потужної ДТП у Городку

За таких умов традиційно зростає кількість подій, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами, переохолодженням та обмороженням людей.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації звертається до населення з рекомендаціями на період негоди:

– обмежити перебування на вулиці та пересування, особливо поза межами населених пунктів у сільській місцевості;

– відмовитись на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів;

– водіям, за можливості, відмовитись від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності виїзду слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, особливості і стан транспортного засобу;

– усіх учасників дорожнього руху просять бути максимально обачними і обережними на вулиці.

Для забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення населення та безперешкодного проїзду автошляхами області аварійні та автодорожні служби області працюють цілодобово в посиленому режимі.