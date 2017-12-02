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Редактор газети «Ратуша» обіцяє оприлюднити матеріали про сенсаційні зловживання Садового

Юлія Шпак

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Редактор газети «Ратуша» Микола Савельєв обіцяє оприлюднити сенсаційний матеріал про крадіжки з бюджету Львова. Про це він написав на свої сторінці у Facebook.

 

«Злодії нашого міста. Можливо саме під цим заголовком в наступній львівській «Ратуші» з’явиться по – справжньому сенсаційний матеріал про те, як у місті Львові чиновники і ВЕЛИЧЕЗНА КОМПАНІЯ справжніх і фіктивних фірм КРАЛА З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ГРОШІ!!! Я завжди про це знав і лише тепер, зі скрипом і напівлегально роздобувши деякі документи, зможу зробити ці факти ЗАГАЛЬНОВІДОМИМИ!!! Фактично – це анонс», – написав він.

Також Микола Савельєв анонсував:

«Приготуйтесь, Андрію Івановичу, буде дуже боляче! Широкі верстви населення дізнаються чому ЛКП «Львівспецкомунтранс» діяв через фірми, які мали ознаки фіктивності, чому через фіктивні КИЇВСЬКІ фірми діяла фірма «Аве – Львів», як кошти з львівського міського бюджету перводились в готівку і хто саме може бути до цього причетний, як у відмивці львівських БЮДЖЕТНИХ коштів були через КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ задіяні ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ конвертаційні центри,зокрема, «Екопоінт – Дніпро» і «Аралія – Груп», як нецільово використовувались МІЛЬЙОНИ з міського бюджету, як БЕЗПІДСТАВНО відшкодували за вивезення ТПВ 41 МІЛЬЙОН гривень і яким це чином «АВЕ Львів» НЕЗАКОННО отримало 20 МІЛЬЙОНІВ 128 тисяч відшкодувань, а «Санком Львів» – 10 МІЛЬЙОНІВ 634 тисячі відшковувань НАШИХ З ВАМИ ГРОШЕЙ!!!», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього головний редактор «Ратуші» додав, що не знає чи вдасться відскочити цього разу від цього убивчо – сміттєвого тарана бурогмістру Андрію Садовому, і яким чином він вкотре спробує приплести сюда «центральну владу» і «сміттєву блокаду».

« Підказує мені чуття, що ХТОСЬ в цій історії врешті – решт СЯДЕ. І чи не побажає цей ХТОСЬ потягнути з собою у кримінальну безодню і свій місцевий «дах» – це і є питання – питань…Усі подробиці – в наступній «Ратуші», – зазначив він.

Як відомо, на засіданні виконавчого комітету 17 листопада міський голова Львова відмовився виділяти 171 тисячу гривень комунальній газеті «Ратуша».  А 24 листопада було прийняте рішення провести перевірку в газеті.

Фото: Zik

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