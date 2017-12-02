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Польське місто відкрило інтернет-сторінку українською мовою

Юлія Шпак

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Польське місто Познань першим у Польщі створило українську версію офіційної інтернет-сторінки для громадян, які працюють чи навчаються в країні. Про це повідомила прес-служба міської ради Познані, передає Європейська правда.

 

Це восьма мовна версія офіційного сайту міста. Окрім польської, є також версії англійською, німецькою, іспанською, португальською, італійською та хорватською мовами.

«Це відповідь міста на зростання кількості мешканців українського походження, які становлять 90% іноземців, що приїжджають до Познані. Завдяки новим сполученням з Києвом і Львовом зростає туристичний рух з цією країною», – прокоментувала уповноважена мера міста з питань протидії дискримінації Марта Мазурек.

На інтернет-сторінці україномовної версії є загальна інформація про місто, його історію, економічні можливості та адреси основних інституцій.

На сайті також є поради щодо отримання необхідних документів, проживання в місті, комунікацію, роботу та  навчання.

Фот: Європейська правда

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