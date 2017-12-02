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На вулиці Львова виїхала снігоприбиральна техніка

Юлія Шпак

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У зв’язку з погіршенням погодних умов, в місті працює снігоприбиральна техніка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Дві години тому виїжджала снігоприбиральна техніка, посипали підйоми і мости. Через годину техніка виїде повторно, щоб посипати складні ділянки доріг і забезпечити проїзд. Трактори продовжують прибирати хідники», – розповіла директор департаменту житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Стежити за роботою снігоприбиральної техніки он-лайн можна тут: http://lviv.art-security.com/report/graph

Нагадаємо, загальна кількість техніки, яка буде задіяна для прибирання міста в зимовий період, – це 141 одиниця. З них 120 одиниць – це техніка ШРП районів, 21 одиниця – це техніка, яка є в Сихівському районі. ЇЇ обслуговує приватна компанія, яка виграла тендер.

Також цього року закуплено нову техніку: 5 піскорозкидувачів МАЗів і 2 тракторці. На це було виділено 10 млн. грн. Техніка зареєстрована і готова надавати відповідні послуги. На нову техніку встановили GPS-трекери.

Закуплено 15 тис. м3 піскосуміші. Частина її є на базі в ШРП, решта буде довозитися. Окремо ще закуплено сіль, щоб була змога зробити більш концентровану піскосуміш.

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