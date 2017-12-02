На Львівщині через снігопад чотири автівки злетіли у кювет: водіїв просять бути обережними на дорозі

На Львівщині патрульні витягували з кювету чотири автівки, які злетіли з дороги. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, патрульним надійшло повідомлення, що в населеному пункті Раковець три автомобілі з’їхали у кювет. Екіпаж патрульної поліції прибув на місце події. Водії вже чотирьох транспортних засобів не впоралися з керуванням та з’їхали з дороги. Інспектори допомогли людям, відбуксирувати автомобілі та повідомили відповідні служби.

Шановні водії, продовж доби очікуються опади мокрого снігу. Відтак будьте особливо уважними, дотримуйтеся безпечної швидкості та зважайте на дорожню обстановку.

Фот: патрульна поліція Львова