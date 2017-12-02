Міністр закордонних справ України перебуває з робочою поїздкою у Львівській області

Сьогодні, 2 грудня, Львівську область з робочим візитом відвідує Міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах поїздки на Львівщину, Павло Клімкін зустрінеться з головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою та головою Львівської обласної ради Олександром Ганущином.

Опісля, Міністр закордонних справ Павло Клімкін відвідає Львівський національний університет імені Івана Франка, де проведе зустріч з ректором вишу Володимиром Мельником та професорсько-викладацьким складом, а також студентами університету.