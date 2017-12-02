Доба в зоні АТО: український воїн помер у лікарні після важкого поранення

Двоє українських військовослужбовців зазнали поранень упродовж минулої доби. Один із захисників унаслідок тяжкого поранення помер у лікарні. Про це на брифінгу в суботу, 2 грудня, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Учора внаслідок ворожого обстрілу біля Троїцького один захисник України отримав важке поранення. Його було оперативно евакуйовано, але, на жаль, від отриманих травм військовослужбовець помер у лікарні Попасної», – розповів Мотузяник, пише Укрінформ.

Він додав, що в районі Верхньоторецького внаслідок підриву на ворожій розтяжці зазнав поранення ще один український військовий. Його було доправлено до військового мобільного госпіталю, де зараз надається необхідна медична допомога.

«Керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу, військовослужбовці Збройних сил України, бойові побратими висловлюють щирі співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну», – зазначив речник.