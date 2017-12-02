ОСТАННІ НОВИНИ

Доба в зоні АТО: український воїн помер у лікарні після важкого поранення

Юлія Шпак

|

Двоє українських військовослужбовців зазнали поранень упродовж минулої доби. Один із захисників унаслідок тяжкого поранення помер у лікарні. Про це на брифінгу в суботу, 2 грудня, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

 

«Учора внаслідок ворожого обстрілу біля Троїцького один захисник України отримав важке поранення. Його було оперативно евакуйовано, але, на жаль, від отриманих травм військовослужбовець помер у лікарні Попасної», – розповів Мотузяник, пише Укрінформ.

Він додав, що в районі Верхньоторецького внаслідок підриву на ворожій розтяжці зазнав поранення ще один український військовий. Його було доправлено до військового мобільного госпіталю, де зараз надається необхідна медична допомога.

«Керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу, військовослужбовці Збройних сил України, бойові побратими висловлюють щирі співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну», – зазначив речник.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності
Лаврентій ДУБИЧ
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який...

Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...