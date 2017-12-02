Біля Солонки «Шкода» збила 75-річного чоловіка: дідусь помер у лікарні

На Львівщині «Шкода» насмерть збила 75-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 грудня о 17.35 на автомобільній дорозі «Київ-Чоп» поблизу Солонки.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода», 43-річний львів’янин, скоїв наїзд на 75-річного мешканця Солонки, котрий переходив проїзну частину у непризначеному місці.

Потерпілого було госпіталізовано, проте, від отриманих травм він помер. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.