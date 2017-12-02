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Біля Солонки «Шкода» збила 75-річного чоловіка: дідусь помер у лікарні

Юлія Шпак

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На Львівщині «Шкода» насмерть збила 75-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 грудня о 17.35 на автомобільній дорозі «Київ-Чоп» поблизу Солонки.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода», 43-річний львів’янин, скоїв наїзд на 75-річного мешканця Солонки, котрий переходив проїзну частину у непризначеному місці.

Потерпілого було госпіталізовано, проте, від отриманих травм він помер. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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