80-річчя В'ячеслава Чорновола відзначать на державному рівні

Президент Петро Порошенко підписав Указ №397/2017 «Про відзначення 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола». Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Головною метою Указу є забезпечення належної підготовки та проведення у грудні 2017 року – березні 2018 року заходів з нагоди 80-річчя від дня народження видатного українського державного та політичного діяча, Героя України В’ячеслава Чорновола.

Указом передбачено проведення низки урочистих, меморіальних та просвітницьких заходів, підтримку державними органами ініціатив громадськості щодо вшанування пам’яті та популяризації постаті В’ячеслава Чорновола.

Глава держави доручив Кабінету Міністрів України невідкладно розробити і затвердити план заходів на грудень 2017 року – березень 2018 року із підготовки та відзначення ювілейної дати дня народження В’ячеслава Чорновола. Зокрема, Уряд має передбачити організацію у Києві, а також на батьківщині В’ячеслава Чорновола, інших населених пунктах, пов’язаних з його діяльністю, проведення урочистих та меморіальних заходів за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, вчених.

Крім того, має бути забезпечено широке висвітлення заходів із підготовки та відзначення 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола, трансляцію тематичних інформаційно-пізнавальних передач, демонстрацію документальних та художніх фільмів.

Кабміну доручено також забезпечити в установленому порядку фінансування відповідних заходів.

Згідно з Указом, Міністерство закордонних справ України має забезпечити сприяння закордонними дипломатичними установами України організації заходів української громадськості за кордоном із відзначення 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола.