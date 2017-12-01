Як на Львівщині проходили навчання військових капеланів

У Національній академії сухопутних військ завершився перший базовий курс військових капеланів для ЗС України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Упродовж двох тижнів військові священики мали змогу обмінятись досвідом душпастирського служіння при армійських підрозділах, здобути нові знання та навички з психології, соціальної та культурно-просвітницької роботи, а також опанувати деякі основи військової справи.

Із завершенням курсу від імені начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Муженка капеланів привітав заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗС України полковник Олег Бойко.

«У зв’язку із важкою ситуацією в країні, доля підтримки морально-духовної рівноваги людей, які виконують свої завдання у зоні антитерористичної операції, зараз лежить саме на ваших плечах. Цей перший базовий курс стане міцним підґрунтям для подальшого формування інституту військового капеланства в Українському війську, а вже у подальшому він буде лише вдосконалюватись у відповідності до нагальних потреб армії» , – зазначив офіцер.

Всі капелани, котрі пройшли перший базовий курс, отримали сертифікати встановленого зразка та одразу вирушили до місць дислокації своїх частин та підрозділів, деякі з яких, до слова, зараз залучені до участі в АТО на сході України.

Фото: Академія сухопутних військ