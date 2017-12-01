В Україні понад 90% будівель не пристосовані для людей з інвалідністю, - Мінсоцполітики

Понад 90% будівель та споруд не відповідають нормам доступності та не пристосовані до потреб осіб з інвалідністю. Про це повідомляє Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Станом на сьогодні понад 90 відсотків будівель та споруд не відповідають нормам доступності та не пристосовані до потреб осіб з інвалідністю і для урегулювання цієї проблеми протягом останніх 2 років до Верховної Ради України внесено цілу низку проектів законів, прийняття яких посилить відповідальність посадових осіб», — йдеться у зверненні міністра.

Також він додав, наразі в системі міністерства та в органах соцзахисту діють 152 реабілітаційні установи.

«В цих установах можуть отримувати реабілітаційні послуги особи з усіх регіонів України. За минулий рік у зазначених установах отримали реабілітаційні послуги 17 033 осіб з інвалідністю, з них 14 216 дітей з інвалідністю із яких 1 300 інтегровано в загальноосвітні навчальні заклади», – повідомив Андрій Рева.