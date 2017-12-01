ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні понад 90% будівель не пристосовані для людей з інвалідністю, - Мінсоцполітики

Юлія Шпак

|

Понад 90% будівель та споруд не відповідають нормам доступності та не пристосовані до потреб осіб з інвалідністю. Про це повідомляє Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

 

«Станом на сьогодні понад 90 відсотків будівель та споруд не відповідають нормам доступності та не пристосовані до потреб осіб з інвалідністю і для урегулювання цієї проблеми протягом останніх 2 років до Верховної Ради України внесено цілу низку проектів законів, прийняття яких посилить відповідальність посадових осіб», — йдеться у зверненні міністра.

Також він додав, наразі в системі міністерства та в органах соцзахисту діють 152 реабілітаційні установи.

«В цих установах можуть отримувати реабілітаційні послуги особи з усіх регіонів України. За минулий рік у зазначених установах отримали реабілітаційні послуги 17 033 осіб з інвалідністю, з них 14 216 дітей з інвалідністю із яких 1 300 інтегровано в загальноосвітні навчальні заклади», – повідомив Андрій Рева.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності
Лаврентій ДУБИЧ
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який...

Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...