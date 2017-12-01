ОСТАННІ НОВИНИ

Українська церква ніколи не повернеться до Московського патріархату, - Філарет

Дарина Смеречанська

|

Глава Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет (Денисенко) заявляє, що замість примирення Російська православна церква намагається повернути УПЦ КП до Московського патріархату. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

“Нас тепер знову хочуть закликати на переговори про повернення до Московського патріархату. Хочу заявити, насамперед Московському патріарху та російському єпископату: ніколи Українська церква не повернеться до Московського патріархату. Чому не повернеться? Тому що в нас є своя держава”, – заявив глава УПЦ КП на прес-конференції у п’ятницю в Києві.

Патріарх Філарет пояснив: “Бачите, як Москва обманює? Їй довіряти не можна… І в церковному плані. Просили звернення для того, щоб настало примирення, тобто молитовне єднання, але знову нас схиляють до того, щоб ми повернулися (до Московського патріархату)”, – заявив він.

Водночас патріарх Філарет вважає можливим діалог між церквами в питанні визнання автокефалії УПЦ Київського патріархату, але не про перехід Київського патріархату під Московський патріархат.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності
Лаврентій ДУБИЧ
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який...

Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...