Українська церква ніколи не повернеться до Московського патріархату, - Філарет

Глава Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет (Денисенко) заявляє, що замість примирення Російська православна церква намагається повернути УПЦ КП до Московського патріархату. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

“Нас тепер знову хочуть закликати на переговори про повернення до Московського патріархату. Хочу заявити, насамперед Московському патріарху та російському єпископату: ніколи Українська церква не повернеться до Московського патріархату. Чому не повернеться? Тому що в нас є своя держава”, – заявив глава УПЦ КП на прес-конференції у п’ятницю в Києві.

Патріарх Філарет пояснив: “Бачите, як Москва обманює? Їй довіряти не можна… І в церковному плані. Просили звернення для того, щоб настало примирення, тобто молитовне єднання, але знову нас схиляють до того, щоб ми повернулися (до Московського патріархату)”, – заявив він.

Водночас патріарх Філарет вважає можливим діалог між церквами в питанні визнання автокефалії УПЦ Київського патріархату, але не про перехід Київського патріархату під Московський патріархат.