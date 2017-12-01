У Познані презентували скарби підземного Львова

30 листопада у Музеї археологічному міста Познань відкрилась виставка «Врятовані скарби підземного Львова». Її організатори: «Рятівна археологічна служба», Музей археологічний у Познані та Музей археологічний у Кракові.

Познань стала п’ятим містом Польщі, у якому експонується виставка. Раніше вона була представлена у Кракові, Любліні, Варшаві та Вроцлаві.

На виставці представлено кілька сотень знахідок, які були знайдені під час розкопок «Рятівної археологічної служби» в центральній частині Львова, починаючи з 2000-років. Експозиція презентує щоденне життя містян та здебільшого речі, якими вони користувались у побуті: глечики, глиняний та скляний посуд, горнятка, дитячі свищики, люльки.

Водночас, є в експозиції і такі рідкісні та цікаві знахідки як-от давньоруські енколпіони ХІІ-ХІІІ ст., бронзова фігурка блазня з XIV ст., олов’яно-свинцева таца XV-XVI ст. з найдавнішим, відомим історикам, гербом Львова вибитим на металі. Історію Львова крізь призму археологічних знахідок розповідають 30 тематичних банерів. Окрім цього, виставка доповнена репродукціями давніх планів Львова, панорамними видами міста, а також фотографіями з місць розкопок фотомитців Віталія Грабара та Романа Шишака, та картинами відомих митців: Оксани Андрущенко, Тараса Беняха, Володимира Богуславського, Галини Дудар та Лесі Квик.

За словами директорки музею професорки Мажени Шміт, львівська виставка стала своєрідним подарунком мешканцям Познані у цей передріздвяний час.

Виставка проходить під патронатом Посольства України в РП.