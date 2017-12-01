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На Львівщині мало не згорів Land Rover

Вероніка Рой

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У Яворівському районі внаслідок пожежі ледь не згорів автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

30 листопада о 21:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Лелехівка Яворівського району в автомобілі Land Rover.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ №60 ДПРП сел. Івано-Франкове. Пожежу локалізували о 22:12 та ліквідували о 22:14. Вогнем знищено моторний відсік.
Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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