На Львівщині мало не згорів Land Rover

У Яворівському районі внаслідок пожежі ледь не згорів автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

30 листопада о 21:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Лелехівка Яворівського району в автомобілі Land Rover.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ №60 ДПРП сел. Івано-Франкове. Пожежу локалізували о 22:12 та ліквідували о 22:14. Вогнем знищено моторний відсік.

Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.