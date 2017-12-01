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«Різдвяну історію» Діккенса покажуть актори одного з театрів Львова

Єва Корнійчук

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У Львівському драматичному театрі імені Лесі Українки 5 грудня о 18.00 год. відбудеться прем’єра вистави для всієї родини «Різдвяна історія» за повістю Чарльза Діккенса. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Режисерка цієї вистави – Олена Апчел, сценограф – Володимир Стецькович, художниця з костюмів – Ольга Гнатюк.

«Різдво – це не лише яскраво вбрана ялинка, колядки та подарунки. Різдво – це шанс, який ось уже дві тисячі років випадає щороку для кожного. Шанс стати добрішим, відкритішим, щасливішим. Шанс стати кращим і відкрити своє серце для любові. А вистава «Різдвяна історія» – чудова нагода гарно провести час з усією родиною та разом відчути чарівну атмосферу різдвяних свят»,- розповідають організатори.

Також вистава «Різдвяна історія» буде відбуватися 14-го грудня о 12.00 год., 17-го грудня о 16.00 год. і 20-го грудня о 12.00 год.

У разі  виникнення  запитань  звертайтеся,  будь ласка, за номером – 098-963-81-25 – Вікторія Солов’юк.

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